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Экономика

Объем отгруженных товаров собственного производства вырос в Великих Луках 

29.11.2024 19:01|ПсковКомментариев: 0

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий за январь-сентябрь вырос на 25,5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном обращении. 

В том числе по обрабатывающим производствам этот показатель вырос на 22% по отношению к январю-сентябрю 2023 года. 

Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 124,9% к показателю января-сентября прошлого года. В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций по обрабатывающим производствам оборот за январь-сентябрь 2024 года составил 120% к январю-сентябрю 2023 года.

Показатель потребления электрической энергии, газа и пара более чем на 9% превысил показатель января-сентября прошлого года.

«Напомню, данный показатель включает в себя произведённую и потреблённую на территории города тепловую энергию, а также поставленную и потреблённую на территории города электрическую энергию и газ», - отметил Николай Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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