Экономика

Оборот оптовой и розничной торговли вырос в Великих Луках

Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за девять месяцев 2024 года превысил цифру 125% к январю-сентябрю прошлого года. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчётный период 2024 года по сальдированному финансовому результату (это прибыль минус убытки) составил 18 миллиардов 420 миллионов прибыли.

«В целом за рассматриваемый период 2024 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», - отметил глава города.