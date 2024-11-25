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Экономика

Первый этап обязательной маркировки рыбных консервов стартовал в России

01.12.2024 13:30|ПсковКомментариев: 0

Первый этап обязательной маркировки рыбной консервированной продукции начался в России. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов сообщил, что в системе зарегистрировано 135 компаний - производителей рыбных консервов. На полки магазинов поступило уже больше 5,1 млн единиц продукции со специальным кодом, добавил он.

«Чтобы помочь производителям подготовиться к маркировке, мы ввели дополнительную меру поддержки - компенсацию половины стоимости необходимого оборудования. На это по итогам обращений малого и среднего бизнеса было направлено около 10 миллионов рублей. Ожидаем, что в ближайшее время маркировка поможет обелить рынок, как это уже случилось с икрой, где за семь месяцев работы системы из тени выведено 71 производство, о которых раньше государство не знало», - рассказал Юсупов.

В ЦРПТ добавили, что в шестерку регионов - лидеров по количеству промаркированных рыбных консервов вошли Приморский край, Рязанская, Калининградская, Московская области, Санкт-Петербург и Владимирская область.

«Благодаря нововведению мы ожидаем улучшение условий конкуренции для добросовестных производителей. Контролирующие органы смогут отслеживать все этапы движения рыбной продукции от вылова до прилавка. Это позволит оперативно выявлять нарушения, такие как подмена дорогой рыбы в консервах более дешевой. Важно, что маркировка не отразится на конечной цене, при этом потребитель будет уверен в качестве приобретаемых товаров», - заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, чьи слова приводят в ЦРПТ.

Причиной ввода обязательной маркировки на рынке консервов стал большой процент нелегального оборота продукции. По данным НИФИ Минфина и ВШЭ, доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 7% до 40% в зависимости от продукта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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