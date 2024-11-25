Экономика

Стало известно, как выросли цены на мандарины за год

Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше», - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года.

При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%.

В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, «в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ», добавили аналитики.

Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн, пишет РИА Новости.