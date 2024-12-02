Экономика

Заниматься автоматизацией производства призвал Александр Козловский

Чтобы решить проблему кадрового дефицита, нужно, в частности, автоматизировать производства, считает депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«На совете Торгово-промышленной палаты России по развитию и конкурентоспособности с коллегами обсудили ситуацию в отраслях специализированного машиностроения. В пищевом, сельскохозяйственном машиностроении и других подотраслях наблюдается непростая ситуация. Она связана с острой конкурентной средой и кадровым дефицитом», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

В ходе обсуждения председатель совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин отметил, что в сложившихся реалиях нужно работать над новыми возможностями. Например, заниматься автоматизацией производства, что даст новую динамику в условиях отсутствия достаточного количества кадров. «Параллельно нужно заниматься подготовкой специалистов. Кроме того, заниматься мерами поддержки отраслей специализированного машиностроения», - дополнил депутат.

Он также предложил детально и адресно прорабатывать озвученные проблемы.

«Поблагодарил участников совета за возможность глубже погрузиться в проблемы предприятий спецмашиностроения, которыми занимается наш думский комитет, экспертные советы и СоюзМаш России. Минпромторг делает всё, чтобы оперативно решать проблемы отрасли в тех сложных условиях, в которых сейчас находится вся мировая экономика», - подытожил Александр Козловский.