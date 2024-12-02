Экономика

Почти 12 тысяч тонн мясной продукции отправили в Китай из Псковской области

Сертификацию на экспорт в Китай 722 партий объемом 19,3 тысячи тонн продукции животного происхождения, произведенной в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях проконтролировали с 1 января по 1 декабря специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора



В наибольшем количестве было экспортировано свинины из Псковской области (11,9 тысячи тонн), мяса и субпродуктов птицы из Ленинградской (3,9 тысячи тонн) и Новгородской областей (более 3,5 тысячи тонн).

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Также в текущем году Китай выступил импортером псковской молочной продукции, рыбы и морепродуктов из Ленинградской области и животного жира из Вологодской области.

Всего с начала 2024 года под контролем должностных лиц управления в Китай отправилось 131,5 тысячи тонн животноводческой продукции, поступившей из 21 региона России.