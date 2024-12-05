Экономика

Обзор крипторынка: биткоин по 100 000, выступление Путина и новый глава SEC

Минувшей ночью произошло историческое событие, которое у многих до сих пор не укладывается в голове: впервые в своей истории биткоин преодолел отметку в 100 000 долларов. Только вдумайтесь: при запуске в 2009 году он практически не имел стоимости. Примерно через год программист из США Ласло Ханич купил за 10 000 биткоинов две пиццы. Начиная с 2017 года, главная криптовалюта мира не опускалась в цене ниже 1000 долларов. Сейчас многие страны всерьез задумываются о том, чтобы сделать биткоин своей резервной валютой. Обо всем этом – в нашем обзоре.

Стремительному росту биткоина способствовало сразу несколько событий. Во-первых, победа Трампа на выборах президента США. Дональд Трамп давно известен своей лояльностью к криптовалюте. Кроме того, он не раз высказывался о желании создать государственный стратегический резерв биткоинов. Это желание даже породило своего рода цепную реакцию: лидеры других стран также задумались об этом. А основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао в своих соцсетях прямо написал, что страны будут соревноваться в печатании денег для покупки биткоинов.

Разумеется, такой новостной фон не мог не повлиять на цену. Биткоин раз за разом обновлял свой ATH. Но взять рубеж в 100 000 долларов все равно не удавалось. Почти две недели биткоин находился в боковике. Цена держалась в определенном диапазоне, прежде чем в очередной раз обновить свой максимум. И случилось это после того, как Дональд Трамп выдвинул Пола Аткинса на пост председателя SEC вместо Гэри Генслера. Наверное, нельзя сказать, что это основная причина. Но это то, что могло послужить катализатором. Дело в том, что SEC – это главный биржевой регулятор США. И именно Гэри Генслер раз за разом вставлял палки в колеса представителям криптовалютного бизнеса. Аткинс, напротив, считается сторонником цифровых активов, ранее он занимал пост республиканского комиссара SEC во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Ко всему прочему, накануне председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сравнил биткоин с «цифровым аналогом золота».

Похоже на то, что Трамп собирает команду супергероев для популяризации и продвижения рынка цифровых активов и собирается стать ее фронтменом. Идея-фикс погасить таким образом госдолг даже в перспективе кажется туманной. Но разве кто-то еще лет 10 назад ждал биткоин по 100 000 за штуку? Поэтому главной задачей регуляторов не только в США, но и по всему миру станет вопрос, как интегрировать криптовалюты в уже существующие финансовые системы.

«Золотоцифровалютный резерв»

Еще один из главных вопросов ближайшего будущего – вступят ли другие страны в своего рода «гонку вооружений» по покупке биткоинов. Сейчас в лидерах держателей «цифрового золота» США (это понятно), Китай, Великобритания и Германия. При этом ни одна из стран еще не покупала биткоин. Он достался им бесплатно, после конфискации у разного рода преступников.

Россия пока что стоит на распутье. Многое зависит от того, что скажет президент. Еще в июле нынешнего года Госдума готовилась принять закон о запрете свободного обращения криптовалют. Но стоило Владимиру Путину заявить о необходимости перейти к более широкому внедрению цифрового рубля, как Минфин предложил депутатам убрать из законопроекта о регулировании цифровой валюты запрет на организацию ее обращения. Волатильность в информационном поле нашей страны сейчас выше, чем волатильность на самом криптовалютном рынке. Новости о запрете майнинга в некоторых регионах России соседствуют с новостями о создании отечественной криптобиржи.

Еще один информационный виток произошел буквально вчера, когда в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» Владимир Путин прокомментировал слова Дональда Трампа о возможных санкциях для стран БРИКС, если они откажутся от доллара. Наш президент привел в пример криптовалюту. По его словам, никто не может запретить биткоин, равно как и использование других электронных средств расчетов. А дальше выразил еще более интересную мысль: «Что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность». Чем недвусмысленно намекнул о переходе расчетов в цифровую плоскость, что, на самом деле, уже давно не секрет.

Главный вопрос: как далеко пойдет наша страна в развитии цифровых активов. Останется ли криптовалюта способом расчетов с другими странами, либо станет доступной каждому россиянину как вклад или пластиковая карта. Скорее всего, для второго варианта должно пройти достаточное количество времени. Нужно посмотреть, обкатать, понять, как регулировать.

Не удивлюсь, если в будущем практика развития криптовалюты придет в регионы. И в структуре правительства Псковской области появится новое управление, которое начнет заниматься цифровыми активами. Благодаря чему на проценты от стейкинга (например) деньги, в регионе появится новая больница или несколько детских площадок.

Воскрешение XRP и ракета TRX

Отвлечемся от политики и устремим взор на некоторые цифровые активы. Настроение рынка после нового рекорда от биткоина – сильная жадность, 84 пункта из 100 возможных. Вместе с биткоином растет и его доминация, что негативно сказывается на альткоинах и не дает им полноценно расти, как на прошлой неделе. Если говорить проще, то все деньги покупателей уходят в биткоин, остальные активы представляют куда меньший интерес. Но в моменте, когда доминация была ниже, многие токены успели обновить свои максимумы.

TRX успел дойти до $0,45 за монету. Проект Джастина Сана с капитализацией в 17 миллиардов удвоился меньше, чем за два дня. Связано это, как мне кажется, с самой личностью Джастина Сана, который активно участвует в жизни созданной им экосистемы Tron. Кроме того, это увеличение использования стейблкоинов на платформе и расширение экосистемы, запуск новых продуктов. Сан как никто другой улавливает настроения рынка. И если наступает жадность и люди готовы покупать, то он с радостью предложит им свой товар.

Также одной из самых обсуждаемых монет на рынке сейчас является XRP. Еще пару месяцев назад над монетой откровенно посмеивались. Еще бы, ведь при покупке актива в 2018 году вы могли продать его спустя шесть лет по той же самой цене. Но все изменилось буквально в одночасье. Новостной фон по поводу регулирования криптовалют в США устроил монете самый настоящий «туземун». Цена XRP за прошедший месяц выросла больше чем на 400%, благодаря чему XRP смог выйти на третье место по капитализации. Разработчики уже строят огромные планы: от ETF на XRP, заканчивая запуском смарт-контрактов и нативных приложений и выпуском собственного стейблкоина (Запуск RLUSD, который, как и остальные стейблкоины, будет привязан к курсу доллара).

TON полностью восстановился после падения во время задержания предпринимателя в сфере информационных технологий, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. В момент его задержания красная свеча на часовом таймфрейме токена была размером с Эйфелеву башню. Дальше начался тяжелый путь возвращения. Сейчас актив торгуется на уровне $6.9. Свою роль сыграли запуски мини-приложений и выход ряда монет блокчейна на американский рынок. По капитализации TON пока отстает и даже выпал из первой десятки. Действительно, в экосистеме пока мало объемов по сравнению с другими сетями. Если объемы возрастут, изменится в том числе цена и на многие другие монеты. Такие как NOT, Dogs, MAJOR. Чему многие жители СНГ будут несказанно рады. Ведь токены этих проектов есть у многих русскоязычных пользователей телеграма, игравших в мини-приложения на платформе.

«Что день грядущий нам готовит?»

После взятия биткоином важного рубежа, скорее всего, он уйдет в небольшую локальную коррекцию. Рынок не может расти бесконечно. Вместе с этим, возможно, упадет и доминация, что позволит продолжить рост многим альткоинам. До сих пор не показали свою мощь Ethereum и Solana, а также монеты этих экосистем. В альтернативном сценарии биткоин продолжит рост и тогда замедлится рост остальных монет. На рынке эйфория и любые технические анализы в такой момент становятся беспомощны, толпа идет вперед, сметая все за собой.

Впереди еще много событий, которые могут повлиять на волатильность криптовалютного рынка. Но общий позитивный фон заглушает все остальное. Даже события в Южной Корее, где на фоне протестов пришлось вводить военное положение, стали восприниматься как локальная вспышка. А впереди ведь еще инаугурация Трампа, принятие новых законов в сфере регулирования криптовалют. Сейчас рынок на позитиве исключительно из-за того, что к руководящим постам приходят лояльные к нему люди. Но какие решения будут ими приниматься, и как это повлияет на экономику в мире - покажет время.

В любом случае, мы зафиксировали как минимум одно историческое событие. Будет ли биткоин, скажем, по миллиону, тоже покажет время. Сейчас даже самые ярые скептики предпочитают молчать. Американский инвестор Уоррен Баффет, ярый хейтер биткоина и криптовалюты в целом, в одном из последних интервью заявил, что ошибался насчет биткоина. Если бы он понял свою ошибку чуть раньше, то прямо сейчас являлся богатейшим человеком на планете.

Александр Елисеев