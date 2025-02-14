Обзор крипторынка: доживем до альтсезона?

Наверняка многие хоть раз слышали про мифическую страну Эльдорадо, полную несметных сокровищ. Одержимые красивой легендой, искатели приключений и конкистадоры отправлялись на поиски богатств со всего света. Мечты о красивой жизни свели с ума многих, а для кого-то путь в неведомую страну и вовсе становился последним. Похожую ситуацию мы наблюдаем и в отношении альтсезона, который, по древнему преданию, сможет обогатить всех участников крипторынка. Но насколько он реален? Попробуем разобраться. Подробнее – в еженедельном обзоре.
Если говорить просто, то альтсезон — это определенный период (обычно не менее трех месяцев), в который альткоины начинают демонстрировать внушительный рост. Как правило, такое случается, когда биткоин достигает своего пика в цикле и трейдеры начинают фиксировать прибыль и переключаться на альтернативные криптовалюты. Благодаря чему ликвидность перетекает в них, и случаются те самые иксы, которые делают всех богатыми и счастливыми. Первый альтсезон случился в 2017 году, когда флагман всех альтов Ethereum показал мощный рост по сравнению с биткоином. Но более масштабным во всех смыслах оказался 2021 год. Когда практически любая из монет росла прямо на глазах. В последующие два года закупившиеся альтами по высоким ценам с ужасом наблюдали за тем, как все тоньше и тоньше становятся их кошельки. В прошлом году ситуация стала чуть лучше, но не более того. И вот, наконец, наступил 2025 год. Чего ждать?
В апреле 2024 года состоялся халвинг биткоина. Он происходит раз в четыре года. Обычно спустя несколько месяцев наблюдается существенный рост главной криптовалюты. И уже после взятия хаев доминация как раз идет на спад. Главный вопрос – прошел ли биткоин свой пик или он еще впереди?
Кроме того, рынок любит циклы. И в этом смысле все пока идет в соответствии с графиком, которым сейчас активно делятся в соцсетях. Разумеется, нет никакой гарантии, что он сработает. Можно нарисовать миллион графиков с нужным сценарием. Но ведь всем хочется видеть позитив, верно?
Еще из аргументов – стоимость и волатильность. Портфель многих участников рынка вообще не включает в себя биткоин. Альткоины стоят куда дешевле и более волатильны, а значит – могут дать больше прибыли при росте.
Плюс многие монеты находятся на исторических минимумах, что делает их привлекательными для инвестиций. Недавний обвал рынка принес скидки, о которых никто и не мог мечтать. Оттолкнуться от дна всегда проще. Если не нащупать второе дно.
Еще одним аргументом может служить нынешняя лояльность SEC к цифровым активам. Они станут доступнее для фондов. И, следовательно, намного привлекательнее. Этому аргументы еще предстоит расправить плечи. С приходом к власти Трампа – это вопрос времени. Кстати, про Трампа. Не просто так компания его семьи World Liberty Financial скупает альткоины?
Главные скептики наступления альтсезона считают, что на рынке стало слишком много криптовалют. Если в 2017 году их насчитывалось не более 3 тысяч, то в 2025 общее число всевозможных токенов перевалило за 36 миллионов. А это значит, что ликвидности на всех не хватит. И, все, на что можно рассчитывать – это небольшие зеленые свечи (и то поочередно) в разных секторах. Альткоины начнут отбирать объемы друг у друга.
Еще один аргумент – зависимость от биткоина. Да, он не сможет расти вечно, без коррекций, но может оттягивать этот процесс и способствовать замедлению роста альткоинов, пока к ним вовсе не потеряют интерес. Впереди вопросы, касающиеся принятия биткоин-резерва. А если после этого начнется цепная реакция и другие государства подключатся этой гонке? Тогда про альту и вовсе могут забыть, а сама она уйдет разве что не в отрицательные значения. Вряд ли такой сценарий реализуется в полной мере, но вполне могут случиться другие неожиданности. Пока что ее капитализация альткоинов выглядит так:
Нежелание ФРС понижать процентную ставку снижает аппетит к рисковым активам, включая альткоины. В 2025 году в США запланировано лишь одно снижение. И в этом позитива мало. Плюс растущая инфляция. Даже требования Трампа о понижении ставки в такой ситуации не будут восприниматься председателем ФРС Пауэллом.
Волатильность тоже не всегда плюс. Сектор альткоинов сильно подвержен манипуляциям. Любой «чих» отправляет альту вниз на 10-20%. И в таких случаях можно до бесконечности усреднять, усреднять, усреднять.
Все, что остается альткоинам – это развиваться и ждать своего часа. Блокчейны наперебой создают удобные решения, пытаются становиться быстрее, безопаснее, доступнее. Именно эти и многие другие факторы могут в дальнейшем способствовать росту. А участникам рынка изучать всю доступную информацию и анализировать ее.
Из последних новостей: Tether выбрал Arbitrum в качестве инфраструктуры для своего нового кросс-чейн стейблкоина USDT0. Прекрасный инфоповод, но на цене альткоина никак не сказался. Более того, ARB сейчас далеко не в лучшей форме, как и вся экосистема эфира.
А вот, кстати, еще: Uniswap Labs запустила L2-протокол Unichain. Комиссии намного ниже, чем в Ethereum. Вырастет ли UNI в перспективе? А что ETH, в очередной раз подешевеет?
TON интегрировал LayerZero (ведущий протокол совместимости, обеспечивающий коммуникацию между сотней блокчейнов, включая Ethereum, Solana и Tron). А MAJOR заключил партнерство с топовым маркет-мейкером DWF Labs. И если цена TON не изменилась, то у «мажора» наконец-то загорелась зеленая свеча на дневном таймфрейме. Но на цельном графике видно, что, мягко говоря, еще есть, куда стремиться.
Подобных новостей наберется если не у сотни проектов, то близко к этому. Соберут ли они свою долю ликвидности? Может быть. Но когда это произойдет? Слишком много вопросов, на которые сейчас вряд ли кто-то сможет дать однозначный ответ. А пока остается наблюдать за происходящим на рынке и за событиями вокруг него.
Данный обзор не является финансовым советом
Александр Елисеев