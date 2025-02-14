Экономика

Обзор крипторынка: доживем до альтсезона?

Наверняка многие хоть раз слышали про мифическую страну Эльдорадо, полную несметных сокровищ. Одержимые красивой легендой, искатели приключений и конкистадоры отправлялись на поиски богатств со всего света. Мечты о красивой жизни свели с ума многих, а для кого-то путь в неведомую страну и вовсе становился последним. Похожую ситуацию мы наблюдаем и в отношении альтсезона, который, по древнему преданию, сможет обогатить всех участников крипторынка. Но насколько он реален? Попробуем разобраться. Подробнее – в еженедельном обзоре.

Если говорить просто, то альтсезон — это определенный период (обычно не менее трех месяцев), в который альткоины начинают демонстрировать внушительный рост. Как правило, такое случается, когда биткоин достигает своего пика в цикле и трейдеры начинают фиксировать прибыль и переключаться на альтернативные криптовалюты. Благодаря чему ликвидность перетекает в них, и случаются те самые иксы, которые делают всех богатыми и счастливыми. Первый альтсезон случился в 2017 году, когда флагман всех альтов Ethereum показал мощный рост по сравнению с биткоином. Но более масштабным во всех смыслах оказался 2021 год. Когда практически любая из монет росла прямо на глазах. В последующие два года закупившиеся альтами по высоким ценам с ужасом наблюдали за тем, как все тоньше и тоньше становятся их кошельки. В прошлом году ситуация стала чуть лучше, но не более того. И вот, наконец, наступил 2025 год. Чего ждать?

Аргументы «за»

В апреле 2024 года состоялся халвинг биткоина. Он происходит раз в четыре года. Обычно спустя несколько месяцев наблюдается существенный рост главной криптовалюты. И уже после взятия хаев доминация как раз идет на спад. Главный вопрос – прошел ли биткоин свой пик или он еще впереди?

Кроме того, рынок любит циклы. И в этом смысле все пока идет в соответствии с графиком, которым сейчас активно делятся в соцсетях. Разумеется, нет никакой гарантии, что он сработает. Можно нарисовать миллион графиков с нужным сценарием. Но ведь всем хочется видеть позитив, верно?

Еще из аргументов – стоимость и волатильность. Портфель многих участников рынка вообще не включает в себя биткоин. Альткоины стоят куда дешевле и более волатильны, а значит – могут дать больше прибыли при росте.

Плюс многие монеты находятся на исторических минимумах, что делает их привлекательными для инвестиций. Недавний обвал рынка принес скидки, о которых никто и не мог мечтать. Оттолкнуться от дна всегда проще. Если не нащупать второе дно.

Еще одним аргументом может служить нынешняя лояльность SEC к цифровым активам. Они станут доступнее для фондов. И, следовательно, намного привлекательнее. Этому аргументы еще предстоит расправить плечи. С приходом к власти Трампа – это вопрос времени. Кстати, про Трампа. Не просто так компания его семьи World Liberty Financial скупает альткоины?

Аргументы «против»

Главные скептики наступления альтсезона считают, что на рынке стало слишком много криптовалют. Если в 2017 году их насчитывалось не более 3 тысяч, то в 2025 общее число всевозможных токенов перевалило за 36 миллионов. А это значит, что ликвидности на всех не хватит. И, все, на что можно рассчитывать – это небольшие зеленые свечи (и то поочередно) в разных секторах. Альткоины начнут отбирать объемы друг у друга.

Еще один аргумент – зависимость от биткоина. Да, он не сможет расти вечно, без коррекций, но может оттягивать этот процесс и способствовать замедлению роста альткоинов, пока к ним вовсе не потеряют интерес. Впереди вопросы, касающиеся принятия биткоин-резерва. А если после этого начнется цепная реакция и другие государства подключатся этой гонке? Тогда про альту и вовсе могут забыть, а сама она уйдет разве что не в отрицательные значения. Вряд ли такой сценарий реализуется в полной мере, но вполне могут случиться другие неожиданности. Пока что ее капитализация альткоинов выглядит так:

Нежелание ФРС понижать процентную ставку снижает аппетит к рисковым активам, включая альткоины. В 2025 году в США запланировано лишь одно снижение. И в этом позитива мало. Плюс растущая инфляция. Даже требования Трампа о понижении ставки в такой ситуации не будут восприниматься председателем ФРС Пауэллом.

Волатильность тоже не всегда плюс. Сектор альткоинов сильно подвержен манипуляциям. Любой «чих» отправляет альту вниз на 10-20%. И в таких случаях можно до бесконечности усреднять, усреднять, усреднять.

Развитие экосистем

Все, что остается альткоинам – это развиваться и ждать своего часа. Блокчейны наперебой создают удобные решения, пытаются становиться быстрее, безопаснее, доступнее. Именно эти и многие другие факторы могут в дальнейшем способствовать росту. А участникам рынка изучать всю доступную информацию и анализировать ее.

Из последних новостей: Tether выбрал Arbitrum в качестве инфраструктуры для своего нового кросс-чейн стейблкоина USDT0. Прекрасный инфоповод, но на цене альткоина никак не сказался. Более того, ARB сейчас далеко не в лучшей форме, как и вся экосистема эфира.

А вот, кстати, еще: Uniswap Labs запустила L2-протокол Unichain. Комиссии намного ниже, чем в Ethereum. Вырастет ли UNI в перспективе? А что ETH, в очередной раз подешевеет?

TON интегрировал LayerZero (ведущий протокол совместимости, обеспечивающий коммуникацию между сотней блокчейнов, включая Ethereum, Solana и Tron). А MAJOR заключил партнерство с топовым маркет-мейкером DWF Labs. И если цена TON не изменилась, то у «мажора» наконец-то загорелась зеленая свеча на дневном таймфрейме. Но на цельном графике видно, что, мягко говоря, еще есть, куда стремиться.

Подобных новостей наберется если не у сотни проектов, то близко к этому. Соберут ли они свою долю ликвидности? Может быть. Но когда это произойдет? Слишком много вопросов, на которые сейчас вряд ли кто-то сможет дать однозначный ответ. А пока остается наблюдать за происходящим на рынке и за событиями вокруг него.

Данный обзор не является финансовым советом

Александр Елисеев