Экономика

Обзор крипторынка: подписание указа о биткоин-резерве, предстоящий криптосаммит и блокировка кошельков Garantex

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп подписал указ о стратегическом BTC-резерве и запасе цифровых активов. Кроме того, сенат Техаса обособленно принял законопроект, направленный на создание государственного резерва в биткоине. При этом цена на главную криптовалюту в моменте снизилась на 5% – с $90 тыс. до $85 тыс. Почему так случилось и что еще произошло и произойдет в мире криптовалют – в нашем обзоре.

В последнее время новостной фон настолько усилился, что уже нет смысла искать причину очередного пампа или дампа в новостях. Все это, скорее, продуманные манипуляции, преследующие определенные цели. И в роли главного дирижера выступает не кто иной, как Дональд Трамп.

Давайте вспомним события ноября: победа на выборах, биткоин впервые в истории пробивает $100 тыс., начинается рост альткоинов. Будущее кажется безоблачным, ведь у руля криптопрезидент. И даже первые коррекции воспринимаются как необходимость для продолжения роста. Но затем случаются выступления Трампа, на которых он анонсирует торговые пошлины против ряда государств. Всевозможные индексы летят вниз, фонды падают, крипта в крови. Трамп не только опытный политик, но, в первую очередь, он опытный бизнесмен и не мог не понимать, к чему приведут его громогласные спичи. Тогда зачем он это сделал?

Одна из возможных причин – надавить на ФРС. Иными словами, создать такие условия, что экономика станет нуждаться в поддержке. И в этот самый момент будет снижена ставка и запущен печатный станок, который и привнесет в рынки ликвидность. Другая причина – возможность закупиться на скидках выгодными активами. Не зря же World Liberty Financial, связанная с семьей Трампа, скупает криптовалюты на миллионы долларов, пока рынок находится в страхе. Кстати, на прошлой неделе индекс страха и жадности достиг 10. И пошатнул уверенность даже самых упертых быков.

Но если абстрагироваться от новостей и посмотреть на все не в моменте, а в перспективе, то можно предположить, что постепенно готовится почва для мощного рывка. И если план Трампа реализуется, то мы увидим памп, сравнимый с концом 2020 года. Не удивлюсь, если и пошлины в отношении других стран в конечном итоге введены не будут. При негативном сценарии мы можем перейти в затяжную коррекцию и наблюдать наступление медвежьего рынка, а фондовый «пузырь» все-таки лопнет.

Подписание указа о биткоин-резерве

Сегодня ночью Дональд Трамп подписал указ о создании биткоин-резерва США. Это было одним из его предвыборных обещаний, которое он выполнил. Но давайте разберемся в деталях.

Согласно указу, США перестанут продавать конфискованные биткоины и разработают стратегию их накопления. Иными словами, в резерв войдут те монеты, которые у США уже есть. Покупать биткоин на данном этапе не планируется. Согласно данным Arkham, на кошельках Соединенных штатов находятся 198 100 BTC (или около $17 млрд на данный момент). В указе биткоин называется «цифровым золотом», а ограниченная эмиссия рассматривается как преимущество. Альткоины (Ethereum и анонсированные ранее Solana, XRP, Cardano) попадут в отдельный резерв.

Разумеется, сообщество ждало совсем другого: указ подписывается, начинается массовая покупка биткоинов, цена летит вверх. На ложных ожиданиях цена как раз и начала снижаться.

Но давайте снова разберемся в деталях: да, сейчас речь не идет о покупке новых биткоинов. Но ведь для этого сначала необходимо одобрение конгресса, без него ни о каких покупок не может быть и речи. Видимо неспроста накануне подписания указа «криптоцарь» Дэвид Сакс в своих соцсетях написал, что за последние 10 лет правительство США продало 195,000 биткоинов всего за $366 млн. И, если бы эти монеты не были проданы, их текущая стоимость составила бы более $17 млрд. Да, для США это капля в море. Но важен сам посыл. Упущенная прибыль! Чтобы получить одобрение конгресса – нужно не только обозначить механизм финансирования подобного резерва (откуда брать деньги на покупку), но и показать, какую прибыль можно получить.

Предстоящий криптосаммит

Сегодня в 22:30 по Москве в Белом доме пройдет криптосаммит, на который приглашены самые влиятельные люди отрасли. Среди них Майкл Сейлор, Виталик Бутерин, СЕО крупнейших бирж и многие другие. А в 23:00 выступит и сам Трамп.

Скорее всего, он представит стратегию биткоин-резерва США и раскроет детали своего плана. Возможно, пойдет речь и о других активах (Solana, XRP, Cardano) и об их статусе в качестве дополнительного резерва.

Событие многообещающее. Ожидаем повышенную волатильность в это время. И от выступления американского президента, возможно, будет зависеть не только то, куда пойдет цена в моменте, но и в целом определит направление тренда.

Более детально эту тему мы поднимем уже в следующем обзоре. Пока что зафиксируем цены на главные активы за несколько часов до саммита: Bitcoin - $88,950, Ethereum - $2,193, XRP - $2.54 , Solana - $143, Cardano - $0.87.

Блокировка кошельков Garantex

Накануне представители российской криптовалютной биржи Garantex выпустили следующее заявление: «У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей». Также в сообщении было указано, что биржа приостановила все услуги, включая вывод криптовалюты. И предупредила, что вся криптовалюта USDT на российских кошельках находится под угрозой. Отдельно нужно отметить, что США ввели санкции против Garantex еще в 2022 году, а ЕС совсем недавно - в феврале нынешнего года.

В соцсетях расходятся ролики из офиса биржи, на которых ее представители обещают вернуться с решением проблемы. При попытке попасть на сайт биржи, появляется информация о конфискации домена с эмблемами Секретной службы США, Министерства юстиции США, ФБР и европейских правоохранительных органов. Точные причины блокировки неизвестны, но, возможно, одной из причин стало то, что биржа работала с картами российских банков. Tether из-за необходимости соблюдения требований, заблокировал кошельки, находящиеся в санкционном списке. Смогут ли клиенты биржи получить назад свои деньги – пока тоже под вопросом.

Данный обзор не является финансовым советом

Александр Елисеев