Экономика

Обзор крипторынка: продвижение скама президентом Аргентины и выплаты от FTX

Не так давно мы обсуждали запуск монеты TRUMP от команды президента США. Но кто бы мог подумать, что спустя всего лишь месяц история вновь повторится. Снова в Америке. Правда, на этот раз в другом полушарии. И с куда более трагичными для всех последствиями. Подробнее – в нашем обзоре.

На прошлой неделе президент Аргентины, либертарианец Хавьер Милей разместил в своих соцсетях информацию о запуске токена LIBRA. Разумеется, аудитория быстро подхватила информацию и принялась скупать монету, предвкушая рост. На пике капитализация LIBRA достигла $4,5 млрд. Правда, этот самый пик продлился недолго. Уже в первые три часа инсайдеры начали выводить прибыль и спровоцировали резкое падение цены. Понимая, что происходит что-то не то, спустя всего лишь шесть часов Милей удалил пост, пытаясь оправдаться тем, что не продвигал токен и просто хотел поддержать частный проект. За считанные часы цена рухнула на 95%. Без сомнения, эту историю можно считать одним из мощнейших рагпулов в истории.

Разумеется, цепочка событий продолжилась. Оппозиция не могла не воспользоваться такой ситуацией, и Милей оказался на грани импичмента. На этом фоне достаточно комично выглядело указание президента провести тщательное расследование скама монеты Libra и требование привлечь к ответственности всех причастных.

По мере развития событий в цене начала терять Solana, в сети которой и была создана монета. А заодно и токен одной из крупнейших децентрализованных бирж сети Jupiter (JUP), который обвалился более чем на 30%. Сейчас токены понемногу начали отыгрывать падение на общем фоне роста альткоинов.

А буквально вчера появилась информация, что создатель токена LIBRA Хайден Дэвис покончил жизнь самоубийством. Перед этим он успел заявить, что заплатил сестре аргентинского президента с целью оказать влияние на ее брата перед запуском мемкоина. Также Дэвис мог быть причастным и к запуску токена MELANIA, жены президента США.

Эта история вызвала эффект холодного душа. И, похоже, ко многим, наконец, пришло осознание очевидных вещей. К медийным личностям, что в случае запуска мемкоина на кону может стоять их собственная репутация. А к трейдерам, что они могут потерять большие деньги. Среди пострадавших оказался даже основатель Solayer, который потерял 2 млн $ на LIBRA. Похоже, мода на именной токен проходит, как и желание пиарить сомнительные проекты. Держим в уме потенциальное создание монеты в честь Жириновского. И, в случае воплощения идеи, будем внимательно следить за ситуацией.

Выплаты FTX

В начале недели клиенты обанкротившейся биржи FTX начали получать свои первые компенсации. 18 февраля $800 млн были распределены среди кредиторов с требованиями менее $50 тыс.

Всего выплаты охватят более150 тысяч человек из более чем 450 тысяч кредиторов. При этом половина средств будет направлена изначальным владельцам активов, а другая половина - инвесторам, выкупившим права на долги FTX у пострадавших клиентов.

Когда-то FTX являлась одной из крупнейших криптобирж, до того, как обанкротилась в ноябре 2022 года. Это банкротство спровоцировало массовый обвал всего крипторынка. Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам лишения свободы за мошенничество и растрату клиентских средств.

Компенсацию выдают по ценам на ноябрь 2022 года: $16 за SOL (сейчас $178), $17.000 за BTC (сейчас $98 тыс.) и $1250 за ETH (сейчас $2800).

Что на рынке?

Биткоин сумел немного вырасти за неделю и закрепиться выше $98 тыс. Рынок, уставший от каскадных падений, начал выдавать зеленые свечи. Индекс жадности 42 (нейтральный), доминация биткоина 60%. Закрытие сегодняшнего дня определит то, каким цветом окрасятся выходные. Хотелось бы рассчитывать на продолжение роста. У сформировавшегося ренжа еще не было снятия верхней границы. Пампы на 20% в некоторых альткоинах также указывают на продолжение роста. Но каким сильным оно будет и сколько продлится – пока непонятно. Исключать еще один поход вниз сейчас тоже не стоит.

Для продолжения роста хотелось бы увидеть позитива. Пока что он скорее отложенный. Компания Strategy (ранее MicroStrategy) Майкла Сейлора планирует привлечь еще $2 млрд для покупки BTC через облигации. Разговоры о биткоин-резерве поутихли и, скорее всего, это событие точно не ближайшего месяца. SEC приняла на рассмотрение заявку на добавление стейкинга в Ethereum ETF от 21Shares. Тоже позитив. Но нужно дождаться одобрения заявки. В целом, все выглядит так, будто происходит накопление позитивных новостей, которые приведут к неизбежному пампу. Но перед этим рынок всегда преподносит неожиданности.

Данный материал не является финансовым советом

Александр Елисеев