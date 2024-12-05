Экономика

СМИ: «Великолукский мясокомбинат» уведомил ритейл о повышении цен на колбасу

Торговые сети начали получать уведомления от крупных поставщиков о повышении со следующего года отпускных цен на колбасы и сосиски, рассказали два источника среди ритейлеров. По их словам, подорожает продукция федеральных производителей.

Один из них уточняет, что с февраля 2025 года на 10% увеличится стоимость продукции «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новой столицы» (бренд «Егорьевская»). «Великолукский мясокомбинат», по его словам, сообщил розничным сетям об увеличении стоимости колбасы и сосисок на 7%, пишут «Ведомости».

В течение 2024 года в этой категории «серьезной инфляции» не было, это первое повышение стоимости продукции крупными федеральными производителями с 2023 года, утверждает источник.