Экономика

В России хотят модернизировать институт бизнес-омбудсмена

Бизнес-сообщество и администрация президента РФ нашли взаимопонимание в том, что нужно модернизовать институт бизнес-омбудсмена, сейчас идут поиски возможных вариантов, решение может быть подготовлено в ближайшее время, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Мы нашли взаимопонимание - бизнес-сообщество и администрация президента - о том, что институт уполномоченного нужно модернизировать. Мы сейчас ищем варианты, в рамках которых большую роль будут играть и сами бизнес-объединения, и некоммерческие организации, которые непосредственно заняты защитой интересов бизнеса, чтобы в меньшей степени рассматривать эту позицию как чиновничью, как государственную», - сказал Шохин.

Он отметил, что найти нужный вариант модернизации не так просто, сейчас схема разрабатывается и в ближайшее время может быть подготовлена, пишет РИА Новости.

На уточняющий вопрос о том, будет ли существовать позиция бизнес-омбудсмена вообще, Шохин ответил: «Я сказал все, что хотел».

Напомним, в Псковской области пост уполномоченного по защите прав предпринимателей занимает Аркадий Мурылев.