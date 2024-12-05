Экономика

В Минэкономразвития прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца

Отказ в приеме у россиян долларов старого образца за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах, это общемировая тенденция, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Она есть (проблема с приемом за рубежом долларов старого образца - ред.). И дело не в россиянах, ситуация по всему миру. На самом деле так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то что кто-то пытается ущемить российских граждан», — уточнил он.

В конце октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщал, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру. По его словам, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, пишет РИА Новости.

Мурадян рекомендовал перед поездкой за рубеж российским туристам заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой.