Экономика

Пассажирский теплоход «Метеор» стал лидером в голосовании за символы тысячерублевой купюры

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец землевладельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу стали лидерами в завершившемся голосовании за выбор символов для новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Следом за тройкой лидеров расположились памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета и Жигулевская ГЭС на реке Волге, пишет ТАСС.

В ходе презентации итогов голосования глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что финальное число символов, которые попадут на новую банкноту, и их расположение определят художники ЦБ и Гознака.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами, — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. — Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России».

В онлайн-голосовании, которое две недели проходило на сайте Банка России, приняли участие почти 700 тысяч человек. Они выбирали символы для оборотной стороны банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Банк России планирует презентовать обновленную купюру 1000 рублей в конце следующего года на площадке Национального центра «Россия», совместно с которым было организовано голосование.

Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней.

В обращение уже выпущены обновленные 100 и 5000 рублей. В планах Банка России модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей. Отбор символов для этих банкнот будет происходить также при участии экспертного сообщества и с учетом народного голосования.