Экономика

Производство медицинских изделий хотят открыть в псковской ОЭЗ «Моглино»

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино» поддержал инвестиционный проект по запуску производства медицинских изделий. Заседание провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Генеральный директор компании ООО «Делипласт» Виталий Сафонов рассказал о проекте и планах по строительству завода в «Моглино». Он подчеркнул, что создание производства направлено на решение задач по импортозамещению, уменьшение доли импорта. Запланированный объем инвестиций — 810 млн рублей. Инвестор готов создать 60 рабочих мест.

Сейчас проект находится в стадии проектирования. Строительство завода, подчеркнул Виталий Сафонов, будет вестись с соблюдением всех требований и технологий, необходимых для изготовления специализированных медицинских изделий. Площадь производственных помещений составит около 3 тысяч квадратных метров

Директор компании подробно представил ассортимент выпускаемой продукции, которая разрабатывается в тесном сотрудничестве с рядом медицинских научных, исследовательских, реабилитационных центров. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать более 16 млн медицинских изделий в год.

Руководитель ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь подтвердил, что особая экономическая зона может предоставить инвестору все необходимое для размещения производства.

По итогам обсуждения инвестиционный проект одобрен и рекомендован к рассмотрению на экспертном совете.