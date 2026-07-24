 
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

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Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Как сообщили в Банке России, экономика во втором квартале 2026 года продолжила расти умеренными темпами. Существенное ускорение роста цен и инфляционных ожиданий в летние месяцы регулятор связывает преимущественно с разовыми факторами. При этом оценка устойчивой инфляции сохраняется на уровне 4–5% в пересчете на год.

В ЦБ отметили, что рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем более стимулирующая бюджетная политика и последствия временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях требуют более плавного снижения ключевой ставки.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий», — подчеркнул регулятор.

Согласно базовому сценарию Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,5–14,6% годовых, а в 2027 году — 10,5–12,5%.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2026 году составит 6–7% из-за существенного роста цен на топливо. При этом благодаря проводимой денежно-кредитной политике в 2027 году и в дальнейшем инфляция вернется к целевому уровню. По данным на 20 июля, годовая инфляция в России составила 5,9%.

Напомним, в июне 2026 года Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%.

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