 
Экономика

Эксперты объяснили причины снижения ключевой ставки до 14%

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Решение Банка России снизить ключевую ставку до 14% годовых связано с замедлением базовой инфляции и охлаждением экономики. Такое мнение в комментарии «РБК» высказали опрошенные эксперты.

По словам руководителя департамента аналитики инструментов с фиксированной доходностью АО «ИК «Вектор Капитал» Ивана Таскина, определяющим фактором для решения регулятора стала именно базовая инфляция.

«Какими бы ни были цифры по месячной или недельной инфляции, а также по инфляционным ожиданиям населения, нельзя отрицать, что без волатильных компонентов инфляция в июне сложилась на вполне приемлемых уровнях», — отметил эксперт.

Руководитель направления управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Иван Копейкин назвал решение Банка России компромиссным. По его мнению, регулятор учел признаки замедления экономики и сохраняющуюся жесткость денежно-кредитных условий, однако не стал ускорять смягчение политики из-за инфляционных рисков.

«Основным аргументом в пользу снижения стало замедление национальной экономики. Компании все чаще сталкиваются со слабым внутренним спросом, дорогим кредитованием и нехваткой оборотного капитала. При этом реальная процентная ставка остается высокой», — пояснил Иван Копейкин.

Эксперт добавил, что даже после снижения ключевой ставки до 14% денежно-кредитные условия продолжают сдерживать потребление, кредитование и инвестиционную активность.

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