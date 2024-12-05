Экономика

Псковская область заняла третье место среди регионов по динамике погрузки на сети РЖД в ноябре

Псковская область заняла третье место в рейтинге динамики погрузки на сети РЖД среди регионов за ноябрь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области выросла на 22% в ноябре 2024 года. Это третий показатель по всей стране. Положительная динамика достигнута, в том числе, из-за роста погрузки лесных грузов в 2,5 раза и зерна в 2,2 раза.

Также в топ-3 лучших по динамике вошли Сахалинская область - рост на 25% к ноябрю 2023 года (благодаря увеличению в 1,3 раза отправок угля) и Республика Саха (Якутия) - +23% (рост обеспечен за счёт наращивания в 1,5 раза перевозок железной руды и в 1,2 раза угля).

Лучшие по объёмам: