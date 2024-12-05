Экономика

Наборы для энтерального питания и катетеры Нелатона собираются производить в «Моглино»

Производство более 16 миллионов единиц медицинских изделий в год планируют наладить в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Ранее наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино» поддержал инвестиционный проект по запуску производства медицинских изделий. Заседание провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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На заводе планируют производить производить мочеприемники (ножные, прикроватные), ремешки для крепления, катетеры Нелатона, наборы для самокатеризации, кружки Эсмарха, наборы для введения энтерального питания и дренажные мешки.

Создание производства направлено на решение задач по импортозамещению, уменьшение доли импорта. Запланированный объем инвестиций — 810 млн рублей. Инвестор готов создать 60 рабочих мест.