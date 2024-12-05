Экономика

Михаил Ведерников на встрече с руководством Группы «Роснано» обсудил сотрудничество в сфере высоких технологий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве встретился с председателем Правления Группы «Роснано» Сергеем Куликовым, чтобы обсудить направления сотрудничества и развития взаимодействия в сфере высоких технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сергей Куликов рассказал о нескольких инновационных, технологических проектах Группы «Роснано», которые затрагивают сферы электродвижения и электрологистики, природопользования и безопасности. Михаил Ведерников, пройдя по площадкам компании, познакомился с ее новейшими разработками. Платформа цифровых интерактивных решений предоставляет универсальный ключ ко всем городским сервисам — образование, туризм и парковки. Продукты и решения компании в области природопользования уникальны и востребованы промышленными предприятиями и городскими отходообразователями в соответствии с целям нацпроекта «Экологическое благополучие» и федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла».

Губернатор в свою очередь представил инвестиционный и экономический потенциал региона, рассказал об имеющихся в регионе ресурсах для создания и развития наукоемких и высокотехнологических производств, направлениях кадровой работы.

Особое внимание уделено перспективам развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», а также условиям, которые созданы на площадке для инвесторов. ОЭЗ на протяжении ряда лет получает высокую оценку Министерства экономического развития Российской Федерации. По итогам прошлого года «Моглино» находится в ТОП-5 в Рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Участники встречи обсудили перспективы реализации проектов на территории региона, возможности применения в Псковской области современных инновационных технологий Группы «Роснано». В качестве перспективных определены три направления для взаимодействия: переработка отходов, в том числе биологических, поддержка наукоемких производств в ОЭЗ «Моглино», развитие электротранспорта.

Сергей Куликов выразил надежду на совместное сотрудничество с регионом, установление технологических контактов и внедрение инновационных решений компании в жизнь Псковской области.

«Псковская область заинтересована в развитии отношений с такими наукоемкими центрами, как «Роснано». Поддержка инновационных проектов — наш стратегический приоритет, которому мы уделяем особое внимание. Именно поэтому регион готов предоставить инвесторам всестороннюю помощь и индивидуальное сопровождение», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, Группа «Роснано» — одна из ключевых инновационных площадок России, которая работает над высокотехнологичными проектами, инвестированием в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.