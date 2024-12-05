Экономика

«Титан-Полимер» смонтировал новую очистную станцию

На заводе «Титан-Полимер» специалисты службы главного энергетика завершили монтаж очистной станции по умягчению и удалению нерастворимых примесей в воде. Установленное отечественное оборудование позволит значительно увеличить ресурс работы системы водоснабжения предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Технология умягчения и очистки воды основана на ионообменном принципе и за годы применения доказала свою высокую эффективность в бытовом и промышленном использовании. Ежесуточно станция очищает до трех тонн воды, оборудование работает в автоматическом режиме, рассказали на заводе.

Монтаж станции – один из важных этапов подготовки системы водоснабжения предприятия к работе в осенне-зимний период.

«Особенность воды, поступающей на предприятие, в том, что она достаточно "жесткая", с высоким содержанием железа. А очищенная вода приобретает естественные природные качества. Новая станция водоподготовки - наилучшая технология отечественного производства, которая обеспечивает соблюдение всех нормативов по экологической безопасности. Благодаря ей повышается ресурс производственного оборудования и сокращаются затраты на его обслуживание и ремонт», - отметил главный энергетик завода «Титан-Полимер» Игорь Трабут.