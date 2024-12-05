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Экономика

Рост экономики России в 2025 году замедлится до 1,5% — эксперты

17.12.2024 14:48|ПсковКомментариев: 1

Эксперты и участники рынка сошлись во мнении, что экономика в 2025 году будет увеличиваться. Так, среднее значение консенсус-прогноза — около 1,5%. Самую позитивную оценку дали в инвестбанке «Синара» — повышение минимум на 2,5%. А самую негативную — в «БКС Мир инвестиций», где ожидают околонулевой рост. При этом в сентябрьском макропрогнозе Минэк закладывал увеличение экономики в 2025 году на 2,5%.

Основным фактором неопределенности остается геополитика — от вектора ее развития будет зависеть структура экономики и государственных финансов, уверен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Помимо этого, внутренним риском станет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Главным драйвером экономики в следующем году останется внутренний спрос, который продолжит расти за счет увеличения доходов населения и инвестиционной активности государства и бизнеса», — подчеркнул управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

При этом сохраняется напряженность на рынке труда, об этом свидетельствует ускоренный рост жалованья, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, пишут «Известия».

«В 2025 году, вероятно, проблема дефицита кадров сохранится, но спрос на работников может расти не так быстро в связи с ожидаемым замедлением роста экономики на фоне высоких процентных ставок и заявленной нормализации бюджетной политики», — пояснила она.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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