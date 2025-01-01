Экономика

Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году

Российская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее «мягкой посадки», главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Ждем "мягкой посадки" экономики – и желаем правительству и ЦБ успеха в регулировании этого процесса. В среднем по экономике мы ждем роста в районе 1,5%», - поделился аналитик ожиданиями от российской экономики в 2025 году.

Так, существенный рост будет наблюдаться в секторах, которые финансируются бюджетом или которые не зависят от кредитования, при этом отраслям, которые полагаются на заемные средства, грозит охлаждение. Например, поясняет Антон Табах, спад ипотеки приведет не только к замедлению активности застройщиков, но и к снижению покупок в магазинах товаров для ремонта.

«При этом госрасходы и инвестиции в инфраструктуру поддержат рост. В итоге суммарно рост будет но весьма умеренный на фоне последних двух лет структурной трансформации», - уточнил аналитик.

Одновременно произойдет снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ, а также доходностей по ОФЗ, добавил Табах.

«Мягкая посадка» экономики происходит тогда, когда ее замедления достаточно для того, чтобы обуздать инфляцию и не скатиться в рецессию. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что в 2025 году рост экономики составит 2-2,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 2,5%, а Банка России - 0,5-1,5%, пишет РИА Новостей.

Согласно ожиданиям министерства, темпы роста цен в 2025 году замедлятся до 4,5%, а регулятора - 4,5-5%.