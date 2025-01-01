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Экономика

В 2025 налог по вкладам будут платить по новым правилам

07.01.2025 14:40|ПсковКомментариев: 0

Налог по вкладам в 2025 году придется платить в условиях обновленных правил и меняющейся ключевой ставки банка России, рассказал эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.

По новым правилам при расчете не облагаемой налогом суммы учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год.

«В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода», — говорит адвокат.

При этом, если годовой доход с 2025 года превысит 2,4 миллиона рублей, налог по вкладам вырастет с 13 до 15% с суммы превышения, пишет «Прайм».

Эксперт напомнил, что сумму выплат рассчитывает ФНС по данным банков – уведомление придет в личный налоговый кабинет ближе к осени. Получив его, нужно просто оплатить налог до 1 декабря 2025 года.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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