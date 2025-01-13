Псковичам напомнили сроки сдачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам

Управление ФНС России по Псковской области напоминает о приближении срока для представления в налоговый орган уведомлений об исчисленных суммах по НДФЛ и страховым взносам, а также публикует актуальную информацию о сроках представления уведомлений на 2025 год.
Так, за январь 2025 года уведомления о суммах НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, подаются не позднее 27 января (за период с 01.01.2025 по 22.01.2025 (код периода 21/01)) и не позднее 3 февраля (за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 (код периода 21/11)).
Сроки уплаты НДФЛ - до 28 числа текущего месяца и до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата страховых взносов производится не позднее 28 числа месяца следующего за отчетным.
Следовательно, налогоплательщикам необходимо за январь 2025 года оплатить НДФЛ не позднее 28 января и 5 февраля. Страховые взносы оплачиваются за декабрь 2024 года не позднее 28 января, уведомление об исчисленных суммах страховых взносов за декабрь 2024 года не представляется.
В ведомстве напомнили, что наиболее удобными сервисами для формирования и направления уведомлений являются интерактивные сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
Более подробную информацию по порядку представления уведомлений можно получить» на сайте ФНС России на промостранице «Единый налоговый счет».