Экономика

За год экспорт фруктов, орехов и овощей из России в страны ЕС сократился в 3 раза

В соответствии с данными, предоставленными Евростатом, в прошлом году объём экспорта фруктов, орехов и овощей из России в страны Европейского союза сократился почти в три раза по сравнению с 2023 годом.

Суммарные объемы покупок Евросоюзом у России фруктов, орехов, овощей и продуктов их переработки за январь-ноябрь составили 121,1 миллиона евро. Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Российских овощей ЕС приобрел на 84 миллиона евро, фруктов и орехов — на 17,1 миллиона, а также продуктов их переработки — почти на 20 миллионов евро, пишет РИА Новости.

Из фруктово-ореховой товарной группы РФ больше всего экспортировала союзу орехи — на 14,3 миллиона евро. Также на экспорт шли обработанные фрукты и орехи (2 миллиона евро), ягоды (450 тысяч), яблоки и груши (307 тысяч), а также сухофрукты (18 тысяч евро).

Российские овощи на европейском рынке за январь-ноябрь были главным образом бобовыми — 50,7 миллиона евро. Также ЕС импортировал спаржу, баклажаны, сельдерей и прочие овощи (13,3 миллиона евро), огурцы (11,8 миллиона), замороженные овощи (5,8 миллиона), лук (1 миллион), сушеные овощи (956 тысяч евро), консервированные овощи (397 тысяч), томаты (47 тысяч), а также морковь, репу, свеклу и другие корнеплоды (34 тысячи евро).