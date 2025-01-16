Экономика

Россия в 2024 году увеличила экспорт мяса и субпродуктов на 27%

Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт мяса и субпродуктов на 27% по сравнению с 2023 годом, до более 700 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз РФ.

«Самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России сегодня превышает 100%. Это не только гарантирует внутреннюю продовольственную безопасность, но и позволяет наращивать объемы экспорта. В частности, в прошлом году наша страна поставила за рубеж более 700 тыс. тонн мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.

В том числе экспорт свиноводческой продукции в прошлом году увеличился на 33%, птицеводческой продукции - на 25%, мяса крупного рогатого скота - на 22%.

Минсельхоз также отмечает стабильный рост производства данной продукции. Так, производство колбасных изделий в январе - ноябре 2024 года выросло на 1,9%, до 2,3 млн тонн, мясных полуфабрикатов - на 5%, до 4,5 млн тонн, мясных консервов - на 1,2%, до 833 тыс. тонн. «Россия - одна из ведущих стран по потреблению мяса и мясопродуктов на человека», - подчеркивает министерство.