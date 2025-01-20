Экономика

Слишком дорог

Легкий способ проснуться - начать утро с кофе. Тем более, с этого года взбодриться поможет и ценник на него. Буквально за месяц стоимость чашечки этого напитка выросла примерно на четверть.

В чем причины, прогнозируется ли еще повышение цены и что делать в этой ситуации кофеманам - тем, кто без бодрящего напитка не может нормально жить и работать? В вопросах ценообразования и кофезамещения разбиралась Псковская Лента Новостей.

Особый случай

Стоимость кофе зависит, в том числе, от урожая, поэтому время от времени его стоимость повышается. Но резкий скачок цены на этот напиток в начале года непривычен даже для тех, кто давно занимается его реализаций.

«Это особый случай подорожания кофе не только для российского, но и для всего мирового кофейного сообщества», - говорит директор «Кофейного дома» Александр Румянцев.

По его словам, нынешний рост цены на кофе связан, в первую очередь, с тем, что во Вьетнаме - одном из самых крупных производителей робусты - случился большой неурожай из-за засухи. «Это явилось катализатором для скачка цены в начале года. Сорт робуста подорожал на 40-50%», - пояснил Александр Румянцев.

К проблеме во Вьетнаме добавилась засуха в Бразилии, которая производит и импортирует арабику. В результате чего бразильская арабика тоже стала дорожать.

«Таким образом ситуация, которую мы этом году наблюдаем, привела к тому, что из-за дефицита робусты цена на нее выросла и стала практически равной цене на арабику. Такого никогда не было. Робуста всегда стоила существенно дешевле, поскольку это сорт кофе, который в большинстве случаев не требует особого ухода», - отмечает он.

Также, по словам Александра Румянцева, катализатором роста цен стали и изменения в налоговом законодательстве. «Определенные сегменты бизнеса теперь обязаны платить НДС. И эти 5% кампаниями закладываются в стоимость, что тоже будет толчком к росту цен», - говорит он.

Прогнозы о том, что взлетевшие цены откатятся назад из-за понижения курса доллара, тоже не оправдались: «Кофейная биржа, которая ведет торги зерном, продолжает набирать обороты. Поэтому ожидать падения цены на кофе не приходится. Она будет продолжать хоть и в медленном темпе, но расти».

Из-за роста стоимости на продукт ценники в кофейнях, естественно, тоже меняются в сторону увеличения. Однако, как отметил предприниматель, маржинальность чашки кофе и зерна совершенно разная. Цены на зерно выросли где-то на 40%, стоимость чашки кофе - на 20%. Владельцы кофеен и других точек продажи кофе пока стараются не пугать покупателей.

«Кто-то закупает сорта, где больше дефектных и ломаных зерен, и тем самым пытается сдержать цену. Те, кто ставит в приоритет качество и не готов нести репутационные и имиджевые потери за счет ухудшения самого продукта, вынуждены жертвовать частью маржи», - рассказывает предприниматель.

Кофейный магазин пошел по второму пути. «Мы стараемся не потерять в качестве - репутационные потери в перспективе тяжело исправить. Поэтому, возможно, пожертвуем своей маржой. Если Москва - высокодоходный регион, то в Пскове лучше такие ситуации проходить вместе с нашими потребителями, не зеркаля то, что происходит на рынке, и при этом сохранив качество», - говорит он.

Готов ли клиент платить?

«Кофе дорожал в течение прошлого года, перед новым годом и сейчас будет дорожать», - отмечает директор ООО «Вилка» Олег Дмитриев. Его организация занимается поставками этого продукта и сопутствующих товаров в кофейни и офисы.

Сдерживанием цены организация не занимается: «Мы посредники - просто транслируем накрутку. Нам повышают цену - мы клиенту повышаем цену. А сами поставщики, которые закупаются большими объемами (обжарщики), выкупают кофе на аукционах. Цена на аукционе может зависеть от курса валют и от того, какое количество зерна было выращено».

Пока, по словам Олега Дмитриева, его клиенты покупают «ровно то же количество кофе, что и раньше». «Но мы зависим от конечного клиента», - отмечает он и поясняет: «Нам завод поднял цены, мы подняли цены хозяину кофейни, хозяин кофейни поднимает цену на кофе. И тут уже все зависит от клиента. Раньше он покупал чашку кофе условно за 100 рублей, теперь она стоит 150. Готов ли он платить за кофе эту сумму?»

И сам отвечает на свой вопрос: потребительский спрос падает.

Сейчас у большинства предприятий есть складские остатки, и они еще могут удерживать цену. «Но остатки закончатся, у них будет новый закуп, и они также будут поднимать цену. Конечная волна еще не пришла. Она будет надуваться месяца два-три. Самое интересное мы увидим к концу лета - общий ценовой катаклизм», - уверен Олег Дмитриев.

Сэкономим на колбасе

У его коллеги по цеху более оптимистичный прогноз. Александр Румянцев уверен, что любители кофе будут пить его даже по повышенной цене. По словам предпринимателя, потребление кофе в России растет 15 лет подряд. «Каждый год все больше тех, кто употребляет этот напиток. Этому способствует, в том числе, и развитие кофеен самообслуживания. Падения потребления мы не видим, несмотря на то, что в конце года ценник начал существенно подрастать. Более того, в декабре традиционно чай и кофе покупали для подарков - это хорошая традиция», - говорит он.

Прогноз Александра: цена на кофе будет подрастать определенное время, но псковичи меньше пить его не станут. «Кто-то, может, будет пить реже, кто-то перейдет на более недорогие сорта, а кто-то ущемит себя в колбасе, но будет пить кофе», - уверен он.

Согласны с Александром и некоторые любители этого напитка. «Кофе пью в промышленных масштабах. Люблю хороший и не намерена отказываться от него. Последние два года покупаю на маркетплейсах - марку, которой нет в местных торговых сетях. Скачок цен отметила перед новым годом, сразу процентов на 25. Приняла как неизбежность. Если и дальше будет дорожать, скорее, на чем-то другом буду экономить», - говорит псковичка Наталья Б.

Другие псковичи, которые пьют кофе не так часто и не так много, готовы употреблять его реже, а то и вовсе найти ему альтернативу. «Никогда не отказываюсь от чашечки вкусного кофе, но, если капучино и раф продолжат расти в геометрической прогрессии, то сокращу походы в кафе до минимума или перейду на чай. Тем более, много кофе - это вредно», - считает псковская студентка Лариса Ф.

Две чашки в день

К умеренности в употреблении этого напитка призывают и специалисты. «В день не стоит употреблять более 2-3 чашек кофе, и лучше это делать в первой половине дня, чтобы не сбился режим сна», - отмечает гастроэнтеролог, главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

Однако врач отмечает, что напиток все-таки полезный. И отказываться от него не стоит. «Польза кофе определяется, прежде всего, его противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он содержит вещества, которые обладают стимулирующим влиянием на центральную нервную систему, вследствие чего повышается концентрация внимания и проходит сонливость. Кофе также снижает уровень «плохого» холестерина, является природным антидепрессантом, уменьшает головную боль», - говорит она.

При этом замечает, что положительные качества относятся только к натуральному кофе, так как сублимированный растворимый напиток уже не содержит такого арсенала полезных ингредиентов. «Кроме того, есть заболевания, при которых даже самый полезный кофе принесет больше вреда, чем пользы. Это глаукома, гипертоническая болезнь, заболевания сердца, выраженный атеросклероз, цирроз печени, язвенная и мочекаменная болезнь, холецистит. Также не рекомендовано его употреблять при беременности, а также детям и пожилым людям. Еще не стоит забывать, что сниженная активность, головная боль, астения, утомляемость могут являться следствием заболеваний, и постоянная стимуляция кофеином центральной нервной системы может привести к истощению ресурсов организма, а также к бессоннице и нервозности. То есть не следует с помощью кофе постоянно пытаться взбодриться, а необходимо выяснить причину такого состояния», - рекомендует Елена Аверьянова.

Пить кофе или не пить - решать вам. Если верить специалистам, от кофе нет зависимости как, например, от алкоголя, а значит, заоблачная стоимость напитка поможет ограничить его употребление тем, кто пьет чашку за чашкой и не может остановиться. Но это, пожалуй, единственный плюс в этой ситуации.

Ароматный кофе в красивом бумажном стаканчике - это почти символ времени, который ассоциируется с работой и активной жизнью, отдыхом и путешествиями. Очень не хочется, чтобы он вдруг стал дорогим элитным напитком, который не всем по карману.

Светлана Синцова