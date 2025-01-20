Экономика

Фонд развития промышленности за все время выделил почти 10 млрд рублей псковским предприятиям

Региональный Фонд развития промышленности получил 250 млн рублей на капитализацию, к концу года фонд подошел с общей капитализацией почти в полмиллиарда рублей, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы работаем в связке с федеральным Фондом развития промышленности. За все время взаимодействия объем поддержки приблизился к 10 млрд рублей. В прошлом году одобрено несколько проектов, один из которых - проект компании «ЗЭТО». Они получили займ как участники национального проекта "Производительность труда"», — пояснил Андрей Михеев.

Региональный Фонд развития промышленности в прошлом году поддержал восемь проектов производственных компаний как крупных, так и небольших, вносящих вклад в развитие промышленного потенциала. Сумма поддержки составила более 300 млн рублей. Региональные субсидии смогли получить еще 13 предприятий.

Кроме того, в прошлом году Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области предоставил МСП региона льготных микрозаймов на общую сумму около полмиллиарда рублей. Поддержку получили более 65 субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка бизнеса осуществлялась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отдельно Михаил Ведерников проанализировал итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». Его участниками стали 22 предприятия Псковской области, которые могут пользоваться как финансовыми, так и нефинансовыми мерами поддержки. При поддержке нацпроекта предприятия получили доступ к базе данных федерального центра компетенций, и теперь могут самостоятельно внедрять технологии, связанные с оптимизацией производства. Работа по поддержке предприятий в сфере промышленности продолжится в региона и этом году благодаря новым нацпроектам.