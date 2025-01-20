Экономика

Россия увеличила экспорт молочной продукции на 19%

Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт молочной продукции в денежном выражении - на 19%, до $438 млн, в физическом выражении - на 6%, до 216 тыс. тонн. Об этом заявил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на Втором форуме лидеров молочной индустрии.

«Несмотря на всю волатильность и риски отрасль показала рост по всем категориям. В тоннаже рост (экспорта - прим.ред.) на 6%, в деньгах - на 19%», - сказал Ильюшин.

Как сообщается в презентации, представленной в ходе выступления, в том числе экспорт сыров и творога увеличился на 26%, молока и сливок - на 39%, сухого молока - на 15%.

В то же время к 2030 году экспорт российской молочной продукции должен увеличиться до $731 млн, в том числе сыров - до $189 млн, сухого молока - до $117 млн, мороженого - до $114 млн, молочной сыворотки - до $30 млн и прочей молочной продукции - до $281 млн.