Экономика

Цены на лососевую икру в РФ продолжили снижение после новогодних праздников

Лососевая икра в России в 2025 году, по данным аналитического центра Рыбного союза, продолжила дешеветь. Об этом сообщили в Рыбном союзе.

«На четвертой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососевую икру по всем видам. Маркер цены - стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тыс. рублей, кеты - 9,8 тыс. рублей, кижуча - 11,6 тыс. рублей, нерки - 9,6 тыс. рублей», - сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он указал, что это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15-20% ниже стоимости икры в ноябре. «Прогноз Рыбного союза о том, что цена в 13 тыс. руб. за килограмм красной икры была явно "перегретой" и в декабре - январе будет снижение, полностью подтверждается рынком», - добавил председатель союза.

По данным Росстата, объем производства лососевой икры в России в январе - ноябре 2024 года составил 9,4 тыс. тонн (в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года), пишет ТАСС.