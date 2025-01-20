Цены на лососевую икру в РФ продолжили снижение после новогодних праздников

Лососевая икра в России в 2025 году, по данным аналитического центра Рыбного союза, продолжила дешеветь. Об этом сообщили в Рыбном союзе.
Он указал, что это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15-20% ниже стоимости икры в ноябре. «Прогноз Рыбного союза о том, что цена в 13 тыс. руб. за килограмм красной икры была явно "перегретой" и в декабре - январе будет снижение, полностью подтверждается рынком», - добавил председатель союза.
По данным Росстата, объем производства лососевой икры в России в январе - ноябре 2024 года составил 9,4 тыс. тонн (в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года), пишет ТАСС.