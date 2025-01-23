Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в декабре 2024 года увеличилась до 8,47%

По данным Росстата, годовая инфляция в Псковской области в декабре 2024 года увеличилась до 8,47% после 8,12% в ноябре. Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (9,26%) и по России в целом (9,52%). Основные причины ускорения инфляции в Псковской области – рост издержек производителей продуктов и поставщиков услуг. Кроме того, уменьшилось предложение некоторых услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделении Центробанка.

Продовольственные товары

В декабре годовой темп прироста цен на продовольствие увеличился до 7,71% после 6,97% в ноябре.

Издержки производителей тепличных овощей в стране повысились из-за удорожания логистики и роста оплаты труда. Как следствие, цены на помидоры выросли в годовом сопоставлении после снижения месяцем ранее, а годовой рост цен на огурцы ускорился. При этом цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

У предприятий молочной отрасли продолжила увеличиваться стоимость сырья из-за роста мировых цен на молочные жиры, также стала дороже упаковка из-за ослабления рубля. Эти затраты производители переносили в стоимость конечной продукции. В результате цены на сливочное масло, творог, молоко, сметану и сливки в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в ноябре.

Из-за роста мировых цен на кофейное зерно увеличился годовой прирост цен на кофе в рознице.

Непродовольственные товары

В декабре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 5,49% после 5,67% в предыдущем месяце. В основном это произошло за счет замедления роста цен на легковые автомобили в годовом выражении.

Причиной снижения годовых темпов прироста цен на подержанные иномарки стал эффект высокой сравнительной базы. В декабре 2023 года спрос на легковые автомобили превышал предложение, это позволило поставщикам переносить возросшие издержки в цены. В декабре 2024 года цены повысились не столь значительно, так как предложение на авторынке выросло за счет расширения импорта и увеличения объемов производства внутри страны. При этом спрос на автомобили со стороны населения немного снизился.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в декабре увеличился до 13,40% после 12,99% в ноябре.

Предложение квартир в долгосрочную аренду сократилось. По этой причине аренда квартир стала дорожать быстрее в годовом сопоставлении.

Из-за повышения расходов перевозчиков на топливо и обслуживание транспортных средств выросли цены на такси. В результате годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта ускорился.

Инфляция в России

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. В декабре по сравнению с ноябрем рост цен ускорился. Большинство показателей устойчивого роста цен возросли. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжало значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг. Жесткие денежно-кредитные условия в этой ситуации необходимы для замедления инфляции и ее возвращения к цели. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем.