Экономика

Псковскую строительную компанию требуют признать банкротом через суд

ООО «МегаМастер» обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Центр открытых информационных систем» несостоятельным (банкротом) и включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общем размере 18 млн 616 тысяч 424 рубля 50 копеек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение: ООО «Центр открытых информационных систем»

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий.

Кроме того, согласно данным картотеки арбитражных дел, в Арбитражный суд Псковской области поступил иск бывшего участника ООО «Центр открытых информационных систем» о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале и процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме более 17 млн рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 19 февраля 2025 года.