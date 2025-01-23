Компания «Геогаз» зарегистрировалась в особой экономической зоне «Моглино»

Компания «Геогаз» зарегистрирована в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Информация появилась на портале проверки контрагентов Rusprofile.
Как следует из данных портала, юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «Геогаз»: Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, особая экономическая зона «Моглино», дом 18, офис 113.
Основная деятельность компании - производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах.