Экономика

Бизнес-миссия Великие Луки — Псков: обсуждают новые кооперационные связи с Белоруссией

Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» совместно с Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты организуют деловые мероприятия. В Великих Луках 29 января и в Пскове 30 января состоится конференция по теме: «Актуальные вопросы развития сотрудничества и формирования новых кооперационных связей между Республикой Беларусь и Псковской областью в 2025 году», сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП Псковской области.

Фото здесь и далее: ТПП Псковской области

Сегодня, 29 января, контактная биржа представителей белорусских и великолукских предприятий проходит в отеле «Амарис». В контактной бирже с белорусской стороны участвуют следующие предприятия:

ОАО «Гомельстройматериалы»;

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;

ОАО «Зеленоборское»;

ОАО «Санаторий «Ружанский»;

ООО «Ханс Фуд»;

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» (Испытательный центр железнодорожного транспорта);

ОАО «Брестмаш».

Более 30 представителей великолукских компаний приняли участие в переговорах, чтобы обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества. В рамках своего делового визита белорусская делегация посетила производственные предприятия Великих Лук.

Генеральный директор ООО «Великолукский механический завод» — член ТПП Псковской области Денис Мунштуков начал свой рабочий день с экскурсии для белорусских коллег и предложений к партнерству.

Завтра бизнес-миссия белорусских компаний в отеле «Покровский» (Псков) будет участвовать в конференции и контактной бирже с более чем 50 представителями компаний — членов ТПП Псковской области.

В программе конференции заявлены выступления и презентации: президента ТПП Псковской области Владимира Зубова, управляющего региональным операционным офисом «Псковский» Банка ВТБ Дмитрия Наумкина, начальника сектора ВЭД отдела РИ и конгрессно-выставочной деятельности Гомельского отделения БелТПП Артура Сотникова и других белорусских компаний, а также представителей государственных структур Псковской области.