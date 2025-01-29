Экономика

Пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5%

Пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5%, его максимальный размер составит более 15 тысzx рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, размер пособия будет увеличен на уровень фактической инфляции.

Всего с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы более 40 социальных выплат. Правительство России приняло соответствующее постановление. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, пишет ТАСС.