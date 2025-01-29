Экономика

Компания «Ситек» намерена направить на развитие производства в Псковской области свыше 80 млн рублей

В Псковской области планируется реализовать проект по производству высокотемпературного связующего на основе синтетического коллоидного кремнезоля. Реализацию инвестиционного проекта поддержал наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Планы по развитию производственных площадок потенциальные резиденты ОЭЗ представили в четверг, 30 января. Совещание прошло на двух площадках — в представительстве региона при правительстве РФ в Москве и правительстве Псковской области.

Компания «Ситек» намерена направить на развитие производства в Псковской области свыше 80 млн рублей. В настоящее время специалистами компании разработаны и внедрены в производство ряд уникальных связующих, успешно применяемых в крупных и средних промышленных предприятиях.

Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Моглино» имеет возможность разместить на своей площадке производство и предоставить инвестору необходимые ресурсы в полном объеме. Губернатор поблагодарил инвестора за внимание к региональной производственной площадке и пожелал успешной защиты проекта в рамках экспертного совета ОЭЗ ППТ «Моглино».