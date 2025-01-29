Экономика

Компания из Псковской области вошла в число лидеров рейтинга работодателей России 2024 года

Онлайн-платформа по рекрутингу hh.ru представила результаты ежегодного рейтинга работодателей России за 2024 год. Лидером рейтинга снова стал Альфа-Банк, а в топ-10 вошли такие компании, как ВТБ, X5 Group, Газпромбанк, Mars, Лаборатория Касперского, игровая зона «Красная Поляна», Level Group и ИВИ. В рейтинге приняли участие 1,7 тысячи компаний со всей страны, а среди финалистов — одна компания из Псковской области, швейная фабрика «Кампотекс».

В рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 1729 компаний со всей страны, на 15% больше, чем за предыдущий год и на 60% больше, чем в 2022 году. Рейтинг охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В этапе голосования приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали 686 тыс. голосов за компании.

«15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тысячи, а в 2024-м — уже 1729! В Рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идет напряжённая борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за свое место в рейтинг. Традиционно участвовать в рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты рейтинга представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата — чтобы равные конкурировали с равными», - рассказала Мария Игнатова, руководитель рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru

C каждым годом рейтинг работодателей России становится объективнее и полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений:

Стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появились 5 подкатегорий, а в промышленности — 9. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в рейтинге.

Добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат – обновилась методология оценки. Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.

«Рейтинг работодателей hh.ru имеет существенные отличия от мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Плюс такой методологии в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит HR-процессов. Здесь согласие компании уже необходимо. Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации. С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы Dream Job, где уже накоплен достаточный объем отзывов. В условиях роста трендов на удержание и человекоцентричность очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил все-таки с позитивными воспоминаниями», - заключила Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга.

Самые быстрорастущие и многочисленные категории рейтинга – средние и небольшие компании (от 100 до 250 человек в штате), число участников в них выросло на треть по сравнению с 2023 годом, достигнув в обоих категориях по 591 финалистов в целом по РФ, по Псковской области – 1 финалиста. Для небольших компаний невероятно важно зафиксировать свою позицию в числе лучших. Так, на 323 месте – псковская швейная фабрика «Кампотекс» (99 баллов).