Экономика

Псковская область заняла 55 место в рейтинге по объему вкладов на душу населения

Псковская область заняла 55 место в рейтинге по объему вкладов на душу населения. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.

Так, в Псковской области объем вкладов на душу населения на 1 января 2025 года составил 235,9 тысячи рублей. Прирост вкладов в 2024 году - 21,7%. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам - 5,4.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

3 место - Ненецкий автономный округ.

6 место - Мурманская область;

13 место - Калининградская область;

20 место - Архангельская область;

26 место - Республика Карелия;

33 место - Вологодская область;

53 место - Новгородская область;

70 место - Ленинградская область;

Динамика вкладов населения в 2024 году оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок в экономике и существенного роста зарплат. Объем вкладов населения в российских банках (с учетом средств на счетах эскроу), согласно данным Банка России, за 2024 год увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1 процента, таким образом, был обновлен рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).

В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу) в среднем составляет 434 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах Федерации отличается многократно.