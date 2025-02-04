Экономика

Псковская область признана передовой в развитии услуг связи через региональный конкурс ТОС

Псковская область стала первым регионом на Северо-Западе и вторым в стране, который апробировал новый механизм развития услуг связи через региональный конкурс ТОС. Об этом губернатор региона сообщил в своих соцсетях.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерников

В ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым встретились с авторами заявки в Изборске.

Раньше жители получали интернет по старому телефонному кабелю с ограничением по скорости до 10 Мбит/с. Благодаря проложенной волоконно-оптической линии появилась возможность для подключения к высокоскоростному интернету (до 800 Мбит/с) для более 110 домов.

«У проекта будет продолжение – запланированы и вторая, и третья очередь. Модернизацию инфраструктуры реализовали при поддержке правительства Псковской области и инвестиций «Ростелекома». При строительстве линий связи специалисты учитывали особый статус территории и проводили работы согласно строгим требованиям к сохранению исторического наследия», - сказал в заключение губернатор области.