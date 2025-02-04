Экономика

Иностранные бренды принесли в российский бюджет 55 млрд рублей за январь 2025 года

Согласно данным «Электронного бюджета», на 28 января поступления в государственную казну от продажи российскими активами иностранных брендов составили 55 миллиардов рублей. Этот показатель значительно превышает годовой прогноз по данной статье доходов (в 185 раз ниже), который составляет всего 295 миллионов рублей.

Помимо этого, доходы от взносов уходящих компаний за январь 2025 года оказались в 2,5 раза выше аналогичного показателя предыдущего года. Это связано с последовательным ужесточением требований к таким сделкам. Так, ставка взноса увеличилась с 10% до 35%, а сделки стоимостью свыше 50 миллиардов рублей требуют одобрения президента.

«При этом 25% взноса должны быть направлены в течение месяца с даты заключения сделки, 5% — за год, а оставшиеся 5% — за последующие два года. Вероятно, поэтому часть доначислений от прошлых продаж и произошли в январе 2025-го», — объяснил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Артем Люкшин.

Одной из самых крупных сделок прошлого года стал уход датского пивоваренного гиганта Carlsberg, продавшего свой российский бизнес «Балтика» за 34 миллиарда рублей. По оценкам экспертов, взнос Carlsberg в государственный бюджет составил порядка 12 миллиардов рублей, пишут «Известия».

Также стоит отметить, что в начале 2025 года австрийский Raiffeisen Bank International подтвердил свои намерения покинуть российский рынок. Кроме того, в конце января президент одобрил сделку по продаже российского подразделения американского инвестиционного банка Goldman Sachs — «Голдман сакс банк» — армянской компании «Балчуг капитал».