Экономика

Александр Козловский: Локнянский техникум — важное звено в подготовке кадров для агрокомплекса

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский вместе с главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным посетил Локнянский сельскохозяйственный техникум, чтобы на месте оценить его состояние и обсудить перспективы включения учебного заведения в федеральный проект «Профессионалитет».

Фото здесь и далее: Александр Козловский

«В составе рабочей группы Госдумы по СПО вместе с коллегами, каждый в своем регионе, анализируем ситуацию и готовим предложения по повышению эффективности реализации этой министерской программы», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Локнянский техникум свою историю ведет с 1970 года. Здесь получают образование 190 юношей и девушек из восьми районов региона. В 1972 году было открыто общежитие, сегодня здесь проживают 100 студентов.

«Техникум активно сотрудничает с предприятиями агропромышленного комплекса. Благодаря заключённым договорам студенты проходят практику на современных сельскохозяйственных предприятиях, где имеют доступ к новейшей технике и оборудованию. Студенты техникума успешно проявляют себя на региональном чемпионате "Профессионалы", стабильно занимая призовые места в самых разных компетенциях», - добавил парламентарий.

Техникум нуждается в значительном обновлении материально-технической базы. Требуется замена оконных рам в учебных аудиториях, лабораторном корпусе, актовом зале и жилых комнатах общежития. На базе техникума функционирует пять лабораторий, однако острая необходимость в современных производственных мастерских остаётся нерешённой проблемой.

«Улучшение инфраструктуры позволило бы создать более комфортные условия для студентов и преподавателей, а также способствовало бы повышению качества образовательного процесса. Локнянский сельскохозяйственный техникум — важное звено в подготовке кадров для агропромышленного комплекса региона. Включение учебного заведения в федеральную программу "Профессионалитет" могло бы стать важным шагом на пути к модернизации техникума, обеспечив его современным оборудованием и укрепив связи с ключевыми работодателями региона», - заключил Александр Козловский.