Экономика

Свыше 58 тысяч голов крупного рогатого скота насчитали в Псковской области

Поголовье крупного рогатого скота в Псковской области по состоянию на 31 декабря 2024 года составило 58,5 тысячи голов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с итогового совещания по работе агропромышленного комплекса Псковской области с сельхозпроизводителями 12 февраля.

В регионе насчитали 29,8 тысячи коров, надой молока с которых составил 8 654 кг за 2024 год. Численность свиней составила почти 1,6 млн, птиц - свыше 1,7 млн.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов отметил, регион занимает первое место по производству свинины в Северо-Западном федеральном округе.