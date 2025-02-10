Экономика

Меры поддержки аграриев действенные — Андрей Козлов

Бурное развитие сельского хозяйства в Псковской области и в России в целом началось с 2006 года благодаря понятным мерам поддержки. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Меры поддержки аграриев действенные, поверьте мне. Я сам отработал в сельском хозяйстве практически 20 лет. Начинал работать с простых должностей, дошел до руководителя крупного предприятия. Рост, бурное развитие сельского хозяйства началось в 2006 году, когда объявили нацпроекты, началось льготное кредитование. И в принципе появились более-менее стабильные правила», – сказал Андрей Козлов.

Он добавил, что до этого правила и законы постоянно менялись, что привело к тому, что сельское хозяйство было в запустении.