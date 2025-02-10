Экономика

Онлайн-обучение в Пскове: вебинары для предпринимателей в феврале

До конца февраля для псковичей, работающих в найме и с собственным бизнесом, пройдет несколько бесплатных вебинаров от МТС. Что изучать специалистам и предпринимателям в этом месяце — рассказываем в подборке.

С 13 по 26 февраля пройдет несколько онлайн-вебинаров с участием экспертов МТС. На каждой из встреч спикеры поделятся накопленной экспертизой, полезной для решения популярных бизнес-проблем. Участие в вебинарах бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.