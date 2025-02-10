Онлайн-обучение в Пскове: вебинары для предпринимателей в феврале

До конца февраля для псковичей, работающих в найме и с собственным бизнесом, пройдет несколько бесплатных вебинаров от МТС. Что изучать специалистам и предпринимателям в этом месяце — рассказываем в подборке.
С 13 по 26 февраля пройдет несколько онлайн-вебинаров с участием экспертов МТС. На каждой из встреч спикеры поделятся накопленной экспертизой, полезной для решения популярных бизнес-проблем. Участие в вебинарах бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Как навести порядок в рабочем мессенджере | 13 февраля, 14:00
Стратегия против DDoS на 2025-й | 13 февраля, 11:00
Как контролировать эффективность и безопасность эксплуатации автотранспорта и спецтехники | 18 февраля, 10:00
Как перевести транспортные накладные и путевые листы в электронный формат | 19 февраля, 10:00
Как вывести работу выездных менеджеров на новый уровень | 20 февраля, 11:00
Почему онлайн-доски делают образование более эффективным | 20 февраля, 14:00
МТС Линк Rooms: знакомство в теории и на практике | 26 февраля, 14:00