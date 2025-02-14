Экономика

Андрей Беляев: В 2024 году Великие Луки подтвердили статус крупного промышленного центра Северо-Запада

В 2024 году Великие Луки подтвердили статус крупного промышленного центра Северо-Запада, сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в эфире радио ПЛН (102.6 FM).

«Главные достижения нашего города неразрывно связаны с промышленностью. В 2024 году Великие Луки подтвердили статус крупного промышленного центра Северо-Запада», - отметил Андрей Беляев.

Объем отгрузки товаров собственного производства за январь - декабрь 2024 года в Великих Луках составил 157,4 млрд рублей. В том числе обрабатывающего производства - 112,8 млрд рублей.

Также снизился уровень безработицы. В 2023 году он составлял 0,33%, в 2024 году - 0,18%.

Глава администрации отметил, что в Великих Луках работает порядка 40 крупных предприятий.