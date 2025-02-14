Экономика

В Госдуме рассказали, как долго будет падать доллар

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, укрепление рубля связано не только с внешнеполитической ситуацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в парламентской газете.



Фото: frimufilms / Freepik

Падение курса доллара, который по состоянию на вечер среды, 19 февраля, опустился до 90 рублей, обусловлено двумя основными факторами: сезонным балансом спроса и предложения и изменением внешнеполитической обстановки.

О том, долговременная эта тенденция или нет, депутат выразил следующее мнение:

«Это сезонность. В феврале всегда соотношение спроса и предложения благоприятствует рублю. Тем более государство стало очень сильно контролировать деньги и бюджет. У нас в этом году, как и в прошлом, были выделены серьезные суммы на госзакупки, но они не просочились на валютный рынок. Что касается последних событий — да, определенный вклад они внесли. Но я, во-первых, напомню, что укрепление рубля началось еще до переговоров России и США. А во-вторых, подобные эмоционально-психологические реакции рынка возможны лишь тогда, когда они ложатся на благоприятную макроэкономическую почву»

Делягин считает, что минимальное значение курса доллара, до которого он может упасть, не превысит 85-ти российских рублей.

Он так же подчеркнул, что рядовые потребители не имеют оснований ожидать, что цены в магазинах снизятся.

«Цены по абсолютному большинству товаров и услуг определяются не ситуацией на рынке и балансом спроса и предложения, а требованиями монополий. Поэтому если кто-то где-то вдруг и снизит цены, то это будет разовая и малозаметная акция. Может, будет где-нибудь какая-нибудь скидочная неделя. Но глобально — нет, ничего не изменится», - разъяснил Михаил Делягин в интервью парламентской газете.