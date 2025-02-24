Экономика

Псковская область заняла 39 место в рейтинге по закредитованности населения

Псковская область заняла 39 место в рейтинге российских регионов по закредитованности населения, следует из исследования, проводимого РИА Новости.

Объем задолженности одного человека перед банками в среднем в Псковской области составил 315 тысяч рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года - 56,5%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

8 место - Ненецкий автономный округ;

13 место - Мурманская область;

19 место - Санкт-Петербург;

32 место - Новгородская область;

38 место - Ленинградская область;

45 место - Вологодская область;

52 место - Калининградская область;

69 место - Республика Карелия;

71 место - Архангельская область.

В России объем задолженности по кредитам населения перед банками составил по состоянию на 1 января 2025 года 34,9 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев он вырос на 5,5 процента, или на 1,8 триллиона рублей. При этом более низкие темпы прироста задолженности физических лиц последний раз были в 2016 году, когда объем кредитов вырос немногим более чем на один процент.

Также для сравнения: задолженность по кредитам населения перед банками в 2016 году составляла чуть менее 11 триллионов рублей – таким образом, за последние девять лет задолженность утроилась. По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны в 2024 году увеличился на 24 тысячи рублей, до 459 тысяч рублей.

Вместе с тем средняя номинальная заработная плата выросла заметно больше, чем задолженность. Таким образом, закредитованность населения (отношение долга к заработанной плате), снизилась достаточно значительно и составила 51,3 процента против 57,1 процента в исследовании 2024 года.

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы Юга России. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 15,5 процента. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 14,9 процента), но остается намного ниже средних значений.

Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах Федерации: в Тува и Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки у первого региона находится на уровне 151,6 процента (годом ранее было 149,4 процента), а у второго – 123,3 процента.

За последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла в 82 регионах, хотя в предыдущие семь лет прирост наблюдался во всех субъектах.

Эксперты отмечают, что в основном задолженность росла из-за ипотечных кредитов, в том числе по программам субсидируемого льготного кредитования. В целом на ипотечные кредиты в структуре задолженности населения приходится 55 процентов, при этом в отдельных регионах ипотека составляет уже две трети общего объема банковских кредитов населению. Наибольший прирост задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Туве, где задолженность по итогам 2024 года выросла на 206 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой, доля ипотеки за год выросла с 57,7 до 60 процентов.