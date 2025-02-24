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Экономика

Эксперты заявили о «переукреплении» курса рубля

26.02.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

На торгах 25 февраля курс рубля подрос до уровней августа 2024 года — в моменте он торговался до 85,75 за доллар и 90,2 за евро, следует из данных рынка Forex от TradingView. С начала месяца нацвалюта укрепилась на 15%, а с начала года — почти на 25%.

Куда вложить деньги и вырастут ли цены: к чему приведет ослабление рубля? : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«На российском валютном рынке в феврале создалась уникальная ситуация «переукрепления» курса рубля», — сообщили аналитики ФГ «Финам».

В «Финам» отметили, что нацвалюта растет на фоне новостей о переговорах по украинскому конфликту и налаживанию диалога российских властей с американскими. Ее укрепление всего на 1 рубль может привести к сокращению нефтегазовых доходов примерно на 113 млрд рублей, подсчитала Ольга Беленькая. Если допустить, что нацвалюта сохранит стоимость около 86 за доллар (самый неблагоприятный для бюджета случай), казна недополучит не менее 1,13 трлн рублей, пишут «Известия».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркнул, что для государства наиболее комфортен курс нацвалюты около 90–95 за доллар. При этом ее укрепление привело бы к замедлению инфляции, поскольку цены на импортные товары бы снизились. Тем не менее, по словам экспертов, с большой вероятностью рубль вернется к прежним уровням даже без вмешательства государства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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