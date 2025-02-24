Экономика

Александр Братчиков: Конкуренция на рынке порождает производство более качественных вещей

За возвращение западных компаний на российский рынок выступает вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он пояснил, что конкуренция - двигатель улучшения качества продукции, а помимо этого, в ряде отраслей российской экономики, несмотря на все усилия, не удалось полностью заместить импорт.

После телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и запуска переговорного процесса между США и Россией новостные ленты запестрели сообщениями о том, что на российский рынок могут вернуться многие западные компании, которые покинули страну после 2022 года.

«Конечно, необходимо, чтобы возвращались. Во-первых, это конкуренция. Любая конкуренция порождает производство более качественных вещей. И многие отрасли до этого времени так и не смогли импортозаместить. Безусловно, надо приоритет отдавать тому, что производится в России, особенно если финансируется за счет бюджета. В случае с коммерческими компаниями, они, безусловно, имеют право выбирать наиболее эффективные условия работы. Это условия, связанные с таможенными пошлинами и другими аспектами. У нас есть часть оборудования, которое не производится в России. Безусловно, необходимо стремиться к тому, чтобы такое оборудование производилось у нас. На данном этапе важно обеспечить возможность его поставки в Россию», - прокомментировал возможно возвращение западных компаний Александр Братчиков.